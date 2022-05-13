Сивков назвал условия обмена боевиков из «Азовстали» на российских военных

Россия может пойти на обмен боевиков, засевших на заводе «Азовсталь», на военнопленных РФ на Украине. Но, вероятнее всего, отпустят только ту часть украинцев, которая не была замешана в кровавых преступлениях, рассказал «ОСН» военный специалист Константин Сивков.
«Среди засевших на "Азовстали" бойцов есть преступники, совершившие особо зверские деяния. Возможно, их обменивать Россия откажется. А тех, кто не замешен в преступлениях, можно обменять. Все будет определяться раскладом сил, кто и на что будет ориентироваться. Конечно, военных преступников нужно придать суду, но, с другой стороны, и наших военнопленных спасти надо. Это будет уже политический вопрос. Думаю, сейчас будут идти разговоры о том, чтобы обеспечить свободу иностранным офицерам, которые сидят на заводе "Азовсталь". Но поначалу Украина попытается обменять всех пленных», — считает Сивков.
При этом по его мнению, военные преступники должны предстать перед судом ЛДНР.
«По их законам преступников ожидает расстрел. Но, видимо, бойцы из "Азовстали" перед тем, как сдаться попытаются обговорить условия. Например, чтобы их не передавали ЛДНР, обеспечили безопасность. Сейчас будет идти торг. Если боевики, заблокированные на "Азовстали" будут знать, что их ждет смертная казнь, у них не будет смысла сдаваться», — заключил Сивков.
Ранее стало известно, что боевики , находящиеся на мариупольском заводе, вышли на связь с российскими военными с предложением обсудить условия своей сдачи. Тогда же вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев запросил обмен раненных с «Азовстали» на военнопленных РФ.