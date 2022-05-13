Сивков назвал условия обмена боевиков из «Азовстали» на российских военных

«Среди засевших на "Азовстали" бойцов есть преступники, совершившие особо зверские деяния. Возможно, их обменивать Россия откажется. А тех, кто не замешен в преступлениях, можно обменять. Все будет определяться раскладом сил, кто и на что будет ориентироваться. Конечно, военных преступников нужно придать суду, но, с другой стороны, и наших военнопленных спасти надо. Это будет уже политический вопрос. Думаю, сейчас будут идти разговоры о том, чтобы обеспечить свободу иностранным офицерам, которые сидят на заводе "Азовсталь". Но поначалу Украина попытается обменять всех пленных», — считает Сивков.