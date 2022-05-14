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46 минут назад

Посол ЛНР в РФ раскритиковал мобилизационные планы Киева

Илья Родин

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что киевские власти, сообщая о намерениях тотальной мобилизации, не думают о гражданах Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

В ЛНР отреагировали на планы Киева по мобилизации миллиона человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее украинский министр обороны Алексей Резников рассказал о том, что власти планируют мобилизовать в армию порядка одного миллиона человек.

«В сделку под названием "война на Украине" вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается "живым товаром" — поставит пушечное мясо. Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней», - подчеркнул Родион Мирошник.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в начале мая, что «украинские нацбаты и ВСУ - расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений».

Названа возможная дата присоединения Донбасса к России

Рогозин полагает, что спецоперация стала «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».

В мире,Родион Мирошник,Алексей Резников,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,НАТО,
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