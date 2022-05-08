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16 минут назад

Рогозин рассказал, как быстро Россия может уничтожить страны НАТО

Илья Родин

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале заявил, что страны Североатлантического альянса будут уничтожены Россией в ядерной войне за 30 минут. Он подчеркнул при этом, что допускать ее не следует. Об этом пишет РИА «Новости».

Рогозин рассказал, как быстро Россия может уничтожить страны НАТО
Фото: ТАССТАСС

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», - сообщил Дмитрий Рогозин.

Он считает, что «НАТО ведет против нас войну. Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ - расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений».

По его мнению, специальная военная операция на Украине вышла далеко за первоначально обозначенные рамки, стала «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».

Рогозин подчеркнул, что победа возможна только в том случае, если будет мобилизована вся экономика страны, а оборонно-промышленный комплекс будет переведен на военные рельсы.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,НАТО,
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