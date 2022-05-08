Рогозин рассказал, как быстро Россия может уничтожить страны НАТО

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале заявил, что страны Североатлантического альянса будут уничтожены Россией в ядерной войне за 30 минут. Он подчеркнул при этом, что допускать ее не следует. Об этом пишет РИА «Новости».
«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», - сообщил Дмитрий Рогозин.
Он считает, что «НАТО ведет против нас войну. Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ - расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений».
По его мнению, специальная военная операция на Украине вышла далеко за первоначально обозначенные рамки, стала «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».
Рогозин подчеркнул, что победа возможна только в том случае, если будет мобилизована вся экономика страны, а оборонно-промышленный комплекс будет переведен на военные рельсы.