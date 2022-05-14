Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что в ближайшие дни страна примет решение о членстве в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в канцелярии.

Уточняется, что финский лидер сообщил своему российскому коллеге, что требования Москвы в 2021 году, направленные на недопущение вступления стран в альянс, фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности страны.

Среди причин, по которым правительство Финляндии хочет вступить в НАТО, Ниинистё также назвал российскую спецоперацию на Украине, передает РИА Новости.

13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна планирует подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.