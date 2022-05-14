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1 час назад

Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО

Вечерняя Москваиещё 24

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что в ближайшие дни страна примет решение о членстве в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в канцелярии.

Уточняется, что финский лидер сообщил своему российскому коллеге, что требования Москвы в 2021 году, направленные на недопущение вступления стран в альянс, фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности страны.

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Среди причин, по которым правительство Финляндии хочет вступить в НАТО, Ниинистё также назвал российскую спецоперацию на Украине, передает РИА Новости.

13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна планирует подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. Они отметили, что финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в альянс, чтобы обеспечить себе безопасность.

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