В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Путин провел телефонный разговор с Шольцем

Алиса Селезнёва

Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии. Как уточнили в Кремле, Олаф Шольц сам позвонил президенту РФ. В ходе разговора они обсудили ситуацию на Украине «с акцентом на гуманитарные аспекты».

По данным пресс-службы, в ходе переговоров российский лидер «подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции» и рассказал о мерах по защите мирных жителей.

«Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе «Азовсталь». Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права», - отмечается в сообщении.

Также президент России «дал принципиальную оценка состояния дел на переговорах, которые по сути заблокированы Киевом». Лидеры двух стран договорились о продолжении дискуссии.

Кремль заявил о выполненном поручении Путина по "Азовстали"

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, в том числе активы Банка России.

С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 мая отметил, что динамики на переговорах нет - «скорее, наоборот». По его словам, украинские переговорщики меняют свою позицию каждый день.

Политика,Видео,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,Международный комитет Красного Креста,ООН,ЕС,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители