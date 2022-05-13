Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии. Как уточнили в Кремле, Олаф Шольц сам позвонил президенту РФ. В ходе разговора они обсудили ситуацию на Украине «с акцентом на гуманитарные аспекты».

По данным пресс-службы, в ходе переговоров российский лидер «подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции» и рассказал о мерах по защите мирных жителей.

«Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе «Азовсталь». Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права», - отмечается в сообщении.

Также президент России «дал принципиальную оценка состояния дел на переговорах, которые по сути заблокированы Киевом». Лидеры двух стран договорились о продолжении дискуссии.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, в том числе активы Банка России.