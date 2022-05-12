В Госдепе отдали на откуп Украине исход конфликта с РФ

Американская администрация считает, что Украина должна сама определить приемлемый для нее исход конфликта с РФ . Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид .

"Мы считаем, Украине следует определять, что означает победа", - отметила она, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США . "И наша политика заключается в том, чтобы попытаться обеспечить успех Украины <...>", - подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим сенатор Роб Портман (республиканец, от штата Огайо) задал ей вопрос, означают ли данные высказывания, что правительство США поддерживает уже декларировавшиеся публично Киевом цели, заключающиеся в том, чтобы попытаться вернуть в состав Украины Крым и Донбасс. Однако Донфрид уклонилась от прямого ответа.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.