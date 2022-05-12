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34 минуты назад

В Госдепе считают, что Украина должна сама определить приемлемый для нее исход событий

ТАСС

Американская администрация считает, что Украина должна сама определить приемлемый для нее исход конфликта с РФ. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

В Госдепе отдали на откуп Украине исход конфликта с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы считаем, Украине следует определять, что означает победа", - отметила она, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "И наша политика заключается в том, чтобы попытаться обеспечить успех Украины <...>", - подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим сенатор Роб Портман (республиканец, от штата Огайо) задал ей вопрос, означают ли данные высказывания, что правительство США поддерживает уже декларировавшиеся публично Киевом цели, заключающиеся в том, чтобы попытаться вернуть в состав Украины Крым и Донбасс. Однако Донфрид уклонилась от прямого ответа.

"Повторюсь: считаю, что определить это должны украинцы", - сказала дипломат.

США решили согласиться с нейтральным статусом Украины

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

В мире,Карен Донфрид,Роб Портман,Владимир Путин,Конгресс США,Госдеп США,
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