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1 час назад

Политолог назвал Кравчука «основоположником проекта "Антироссия"»

Елена Прошина
Алексей Мартыновэксперт

Политолог Алексей Мартынов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука.

Политиком он был безответственным. Как и вся постсоветская украинская политика. О мертвых плохо не говорят, но именно Кравчук был автором и основоположником проекта "Антироссия". Причем это такой ярко выраженный "хуторянский" проект, когда, мол, мы сейчас сделаем, а потом кому-нибудь, кому нужно, продадим. То ли русским продадим за дешевые тарифы, бесплатный доступ к рынку, миллиардные субсидии и так далее. То ли будем их шантажировать и продадим кому-нибудь еще - американцам, западникам, европейцам и так далее. Так, собственно, и получилось. Все это развивалось по броуновской логике. Поэтому мне никаким образом не жаль этого человека.

Буквально неделю назад скончался (Станислав) Шушкевич, теперь Кравчук - они присутствовали на беловежском сговоре... (Борис) Ельцин ушел раньше, а эти двое - один за другим... Ушла эпоха. А вместе с ней ушли и все эти подходы. Может быть, поэтому они и ушли, поскольку эта эпоха заканчивается сегодня у нас на глазах. Эпоха этого постсоветского полураспада, этой мутной воды, где все не до конца внятно, все неопределенно. И в этой неопределенности - русская прослойка олигархата, выросшая из поздней советской элиты в горниле бандитских войн 90-х годов и других вооруженных конфликтов. Ее представители становились миллиардерами, делали состояние... Сегодня вся эта история заканчивается у нас на глазах, а эпоха закончилась с уходом последнего деятеля Беловежья.
Алексей Мартынов
Алексей МартыновПолитолог, директор Международного института новейших государств

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер во вторник после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. В конце июня 2021 года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене. В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов.

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