Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер во вторник после продолжительной болезни. Об этом агентству Украинские Новости сообщил источник в кругу семьи политика.

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10 января Кравчуку исполнилось 88 лет.

В конце июня 2021 года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене. В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов.