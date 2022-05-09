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33 минуты назад

"Россия не оставляет выбора": Шольц о поставках оружия Украине

Елена Прошина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в речи на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов, что Россия не оставляет Германии иного выбора, как поставлять вооружения и военную технику Украине. Об этом пишет ТАСС.

«[Президент России Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора», - подчеркнул Шольц, отметив при этом, что Берлин продолжит оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Германия поставит Украине тяжелые артиллерийские орудия

Заместитель председателя Бундестага Германии Катрин Гёринг-Эккардт, в свою очередь, назвала недостаточным объем помощи, направляемой Украине. Она сообщила, что необходимо увеличить поставки оружия, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что на данный момент для Украины этого недостаточно, и мы должны сделать все возможное, чтобы поставить все, что мы можем, как-то передать вместе с нашими европейскими партнерами», - сказала Гёринг-Эккардт.

Олаф Шольц предупредил ранее, что на международном уровне сейчас сохраняется «опасная, поистине драматическая ситуация», во время которой нужно действовать «предусмотрительно и взвешенно».

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