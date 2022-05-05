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26 минут назад

Шольц назвал условие для снятия санкций с России

Елена Прошина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что снятие санкций с России может произойти только после консультаций с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы правительства ФРГ, Москве «придется достигнуть соглашения» с Киевом. При этом Шольц признал, что до договоренностей между странами еще «очень далеко». Канцлер также добавил, что на международном уровне сейчас сохраняется «опасная, поистине драматическая ситуация», во время которой нужно действовать «предусмотрительно и взвешенно».

«Все по мере сил поддерживают Украину и одновременно не хотят, чтобы дело дошло до прямой конфронтации между НАТО и Россией», — сказал политик, добавив, что страны Запада «морально обязаны помогать Украине.

Шольц также пообещал, что он и правительство Германии сделают все, чтобы «не произошло атомной эскалации конфликта или прямой конфронтации между Россией или НАТО.

Шольц заявил, что ФРГ готова быть гарантом для Украины, но против "навязанного мира"

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это страны Запада стали вводить против РФ различные санкции. Сейчас ЕС готовится к введению шестого пакета ограничительным мер в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заверила, что в его рамках «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

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