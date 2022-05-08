Венгрия сорвала принятие ЕС шестого пакета санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в воскресенье, 8 мая, не сумел договориться по очередному пакету ограничительных мер против России. Одной из причин послужила твердая позиция Венгрии по вопросу о запрете импорта российской нефти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Двадцать семь постпредов ЕС на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения [по антироссийским санкциям], ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Будапешт продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российского «черного золота», тем самым тормозит принятие всего пакета санкций.