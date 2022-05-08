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26 минут назад

Венгрия сорвала принятие ЕС шестого пакета санкций против РФ

Елена Прошина

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в воскресенье, 8 мая, не сумел договориться по очередному пакету ограничительных мер против России. Одной из причин послужила твердая позиция Венгрии по вопросу о запрете импорта российской нефти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Двадцать семь постпредов ЕС на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения [по антироссийским санкциям], ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Будапешт продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российского «черного золота», тем самым тормозит принятие всего пакета санкций.

Евросоюз готовит против России «умные санкции»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил ранее, что страна не поддерживает новые санкции Евросоюза «в нынешней форме». По его мнению, все антироссийские меры следует принимать только в том случае, если все государства ЕС будут готовы к ограничениям.

В мире,Видео,Виктор Орбан,ЕС,
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