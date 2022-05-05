Венгрия отказалась поддержать план санкций против России

Венгрия не поддержала план санкций Евросоюза против России «в нынешней форме». Как сообщает РИА Новости, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС должны приниматься лишь в том случае, если все страны-члены союза готовы к ограничениям.

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Орбан добавил, что он направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, что Будапешт не может поддержать план санкций ЕС в том виде, в котором его предлагают сейчас.

Напомним, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России собирается поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, отказ от поставок будет постепенным и полностью от энергоресурса из России страны Евросоюза откажутся до конца 2022 года.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.