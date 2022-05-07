Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе выступил с утверждением, что Москва "пытается исказить историю в попытке оправдать" проведение специальной военной операции на Украине.

"Я присоединяюсь к моим соотечественникам и людям во всем мире в подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Европе. Вместе мы чтим общую стойкость и решимость всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами. Мы скорбим из-за безжалостного убийства десятков миллионов людей в этой захватнической войне, которую вел деспот, стремившийся поработить своих соседей. И мы подтверждаем нашу решимость работать вместе, чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые продолжают омрачать наш мир сегодня", - говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что во время Второй мировой войны "американский народ объединился с отважными гражданами множества других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе".

"Однако наша общая победа не принесла общей свободы и процветания для всех. В то время, как мы по праву отмечаем освобождение многих стран от нацистов и их пособников, важно, чтобы мы также обращали внимание на тех, кто был вынужден страдать от тирании еще многие десятилетия, пока они наконец не обрели свободу выбирать свой собственный путь", - продолжил Блинкен.

"На фоне того, как война вновь бушует в Европе, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования", - добавил руководитель Госдепа. Далее он утверждал, что российское руководство "пытается исказить историю в попытке оправдать" проведение специальной военной операции на Украине.

"Те, кто изучают прошлое, знают, что президент [Украины Владимир] Зеленский и смелый украинский народ воплощают в себе дух тех, кто победил во Второй мировой войне. Они доблестно защищают свою страну, демократию и принадлежащее Украине по праву будущее в единой, свободной и мирной Европе", - считает Блинкен.

Он призвал "говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в настоящее время защищает свободу". "Трансатлантическое сообщество, которое мы построили с союзниками и партнерами, было и остается важнейшем элементом для нашего продвижения к более безопасному, справедливому и процветающему будущему", - подытожил шеф американской дипломатии.

Операция на Украине

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.