«К сожалению, мы должны быть готовыми к длительной войне на Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие. Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки», - отметил Йенс Столтенберг.