Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sontag заявил, что НАТО поддерживает Киев, но не планирует становиться одной из сторон конфликта. Он подчеркнул, что необходимо избежать распространения боевых действий на другие государства. Об этом пишет ТАСС.
«К сожалению, мы должны быть готовыми к длительной войне на Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие. Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки», - отметил Йенс Столтенберг.
Он считает, что необходимо приложить все усилия к тому, чтобы в конфликт не были вовлечены другие страны.
«Поэтому мы не отправляем войска НАТО на Украину. Мы поддерживаем эту страну, но НАТО осознанно не является стороной [конфликта]», - объяснил военный.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ранее, что поставки вооружения Киеву со стороны альянса приведут к затягиванию боевых действий.
«Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведет дело к затягиванию конфликта. Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины», - уточнила Захарова.