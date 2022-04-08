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1 час назад

МИД РФ обвинил НАТО в затягивании конфликта на Украине

Елена Прошина

Продолжая поставлять на Украину вооружения, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта. С таким обвинением альянса выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

МИД обвинил НАТО в затягивании конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведет дело к затягиванию конфликта. Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины», — сказала Захарова по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

По ее словам, альянс «фактически давно воюет на стороне и руками Украины» против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт. Захарова отметила, что ради сдерживания РФ НАТО наращивает свои силы на «восточном фланге» и продолжает втягивать в свою сферу влияния Грузию, Финляндию, Швецию и страны АТР.

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«Примечательно сделанное на днях заявление генсекретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Украина якобы защищает "общие с Западом ценности". Если в НАТО считают нацизм общеевропейской ценностью, то очевидно, что у Европы в будущем возникнут большие проблемы», — добавила она.

Также Захарова подчеркнула, что Столтенберг «постыдно уклонился от комментариев по поводу издевательств украинских боевиков над российскими военнопленными», но «охотно рассуждал о трагедии в Буче». Официальный представитель МИД РФ считает, что таким образом НАТО демонстрирует двойные стандарты, которые, «очевидно, тоже являются общей ценностью для коллективного Запада».

Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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