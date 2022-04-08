МИД обвинил НАТО в затягивании конфликта на Украине

Продолжая поставлять на Украину вооружения, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта. С таким обвинением альянса выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

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«Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведет дело к затягиванию конфликта. Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины», — сказала Захарова по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

По ее словам, альянс «фактически давно воюет на стороне и руками Украины» против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт. Захарова отметила, что ради сдерживания РФ НАТО наращивает свои силы на «восточном фланге» и продолжает втягивать в свою сферу влияния Грузию, Финляндию, Швецию и страны АТР.

«Примечательно сделанное на днях заявление генсекретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Украина якобы защищает "общие с Западом ценности". Если в НАТО считают нацизм общеевропейской ценностью, то очевидно, что у Европы в будущем возникнут большие проблемы», — добавила она.