Единственное, чем знаменит Шушкевич в качестве политика, это то, что его подпись стоит под Беловежскими соглашениями. И собственно он стал "хозяином" той встречи, организовал ее. Встречи, которая стала началом конца большого Советского союза. Юридического конца. Больше никаких ярких событий ни до этого, ни после с именем Шушкевича связано не было. Он ведь был самым молодым из лидеров за столом на этой встрече, это была его первая большая акция. И она же стала последней. Потому что он всего три года побыл (в должности главы государства - прим. ред.), а затем "растворился", после того как в 1994 году случились выборы и Александр Лукашенко
стал президентом.
Беловежское соглашение переоценить невозможно. Это акт предательства большой советской страны, начало ее роспуска или развала. Исторически достоверный факт, что после церемонии подписания беловежского протокола (Борисом Ельциным
, Станиславом Шушкевичем, Леонидом Кравчуком
) первым, кому они позвонили (звонил Ельцин, а двое других партийных советских функционера стояли рядом), был американский президент. Они звонили в Вашингтон доложить о том, что они натворили в Беловежской пуще. Это красноречивый штришок.
С другой стороны, как известно, история не имеет сослагательного наклонения, сегодня это суверенные государства. Хотя сейчас мы прекрасно видим, к каким последствиям привело такое безответственное поведение. Для того, чтобы провести реформы на большом советском пространстве, очевидно, не нужно было распускать Советский Союз. Это понятно сейчас, когда мы смотрим на эту ситуацию спустя тридцать с лишним лет, а тогда им казалось, что должно быть вот так. Получили то, что получили. И до сих пор все это резонирует. Достаточно посмотреть на то, что сегодня происходит на Украине, в ряде других мест. Белоруссию лихорадит с этими попытками "цветной революции", буквально в начале года была попытка государственного переворота в Казахстане... И все это - следствие этого первого шага, который был сделан в Беловежской пуще в 1991 году. И со всем этим связано имя Шушкевича.