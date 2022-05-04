Политолог Алексей Мартынов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о смерти первого руководителя независимой Белоруссии Станислава Шушкевича, который был участником подписания Беловежского соглашения о ликвидации СССР и создании Союза Независимых Государств (СНГ) в 1991 году.