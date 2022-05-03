На Украине заявили о планах Зеленского стереть Херсон с лица земли

«Украинские националисты ежедневно обстреливают Херсон и область со стороны Николаева. [...] Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые стали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов», - подчеркнул Журавко.