Бывший депутат украинской Верховной рады Алексей Журавко заявил, что глава Украины Владимир Зеленский принимает все меры, чтобы уничтожить Херсон, перешедший под контроль России. Он отметил, что ВС РФ этого не допустят. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и часть Запорожской области. В регионах формируются военно-гражданские администрации, вещают российские теле- и радиоканалы, восстанавливается система торговли.
«Украинские националисты ежедневно обстреливают Херсон и область со стороны Николаева. [...] Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые стали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов», - подчеркнул Журавко.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил ранее, что создание нового федерального округа на основе Крыма и южных областей Украины будет «исторически оправдано».