В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в дальнейшем возможно создание нового федерального округа на основе Крыма и южных областей Украины. Он полагает, что это «исторически оправдано». Об этом пишет РИА «Новости».

«Южные регионы Украины исторически принадлежали России. Это исконно русские земли, которые осваивались и развивались Россией. Потому их возвращение в состав России предопределено. Крым и освобожденные от украинских националистов регионы, на сегодня это Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ», - считает Михаил Шеремет.

Он подчеркнул также, что такое решение «исторически оправдано и отвечает духу времени. На юге Украины проживает русско-культурное и близкое нам ментально население».

Депутат полагает, что в настоящее время следует приложить все силы к восстановлению экономических связей регионов, некогда входивших в Таврическую губернию. Крым, территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины, объединенные вместе, смогут в перспективе добиться значительных успехов.

«Это будет мощный, монолитный и самодостаточный новый федеральный округ Российской Федерации. Назвать его можно либо Крымский федеральный округ, либо Таврический федеральный округ», - считает Шеремет.