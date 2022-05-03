Посол Украины в ФРГ назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует отринуть личные амбиции ради интересов государства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», - полагает дипломат.
Отмечается, что немецкий канцлер отказался от официального визита в Киев после того, как украинские власти отказались принять президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. По данным издания, причиной отказа стали его «тесные связи с Россией».
Ранее сообщалось, что немецкая публика скандировала лозунг «добиться мира без оружия» во время выступления канцлера Олафа Шольца в Дюссельдорфе.
В своей речи политик заявил, что «уважает пацифизм и любые мнения». Но при этом подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев финансово, а также направит вооружения и военную технику.