Немцы попытались сорвать выступление Шольца

Граждане Германии скандировали лозунг «добиться мира без оружия» во время выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца в Дюссельдорфе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Phoenix.

Немецкий политик заявил, что «уважает пацифизм и любые мнения». При этом он подчеркнул, что украинцам «должно казаться цинизмом, когда им говорят, что они должны защищаться без оружия». На его взгляд, такая точка зрения «устарела».

Отмечается, что во время выступления канцлера публика скандировала лозунги, всячески пыталась «заглушить» его речь. Шольцу постоянно приходилось повышать голос, временами он практически выкрикивал некоторые слова.