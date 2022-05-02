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23 минуты назад

В ДНР раскрыли дальнейшую судьбу задержанных британских наемников

Илья Родин

Генпрокурор ДНР Андрей Спивак заявил, что судьба двух задержанных наемников из Британии практически предопределена. За совершение преступлений против мирных граждан республики Эйдену Эйсли и Шону Питеру грозит высшая мера наказания. Об этом пишет издание News.ru.

В ДНР раскрыли дальнейшую судьбу задержанных британских наемников
Фото: © Военная хроника/Telegram© Военная хроника/Telegram

«С начала проведения спецоперации задержаны ряд военнослужащих Украины, среди которых шесть граждан иностранных государств. Им инкриминируется совершение ряда преступлений против мирных граждан ДНР, максимальная мера наказания за совершения этих преступлений — смертная казнь», - подчеркнул Спивак.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил ранее, что киевские власти пытаются любой ценой эвакуировать с металлургического завода «Азовсталь» окруженных там украинских военных, так как среди них могут быть офицеры и наемники из западных стран.

«Упорное, даже истеричное желание [президента Украины Владимира] Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться вывода всех этих людей и отправки их на территорию Украины объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов», - уточнил дипломат.

Он отметил также, что вопрос о проведении СВО на Украине «касается коренных интересов безопасности Российской Федерации».

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В мире,Армия,Андрей Спивак,Сергей Лавров,НАТО,
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