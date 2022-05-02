Лавров объяснил «истеричное желание» Киева эвакуировать боевиков с «Азовстали»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset заявил, что Киев стремится любой ценой эвакуировать с «Азовстали» заблокированных там украинских военных, так как среди них могут находиться офицеры и наемники из западных стран. Об этом пишет ТАСС.

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«Ситуация с противостоянием на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и упорное, даже истеричное желание [президента Украины Владимира] Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться вывода всех этих людей и отправки их на территорию Украины объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов», - подчеркнул дипломат.

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Глава МИД РФ отметил, что вопрос о причинах проведения специальной операции на Украине «касается коренных интересов безопасности Российской Федерации». По его словам, за много лет до 2014 года «коллективный Запад» требовал от Киева сделать выбор между Европой и Россией.

«Потом стали поощрять те инициативы, которые украинское руководство продвигало, чтобы как можно меньше походить на Российскую Федерацию. <…> Гонения на русский язык, СМИ России, закрытие каналов на русском языке, прекращение продаж любой печатной продукции на русском языке - и из России, и которые публикуются на Украине - на Русскую православную церковь», - напомнил Сергей Лавров.

Он указал также на тот факт, что киевские власти принимали законы «по продвижению нацисткой теории и практики». Причем, не для «нескольких десятков тысяч бойцов радикальных батальонов, а для всей страны».