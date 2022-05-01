Немецкому министру рекомендовали «перестать ныть» после слов о российском газе

Немецкие блогеры раскритиковали в Twitter заявление главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера о поставках российского голубого топлива. Об этом пишет РИА «Новости».

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Финансист сообщил, что Германия не собирается платить за газ в рублях ни в настоящее время, ни в будущем. Он отметил также, что власти ФРГ делают все возможное для того, чтобы добиться энергонезависимости от России.

В ответ пользователи Twitter порекомендовали министру перестать жить «в сладких снах», в обязательном порядке признать необходимость поставок топлива из РФ.

Они отметили, что если Кристиан Линднер не прекратит подобную риторику, то «[президент РФ Владимир] Путин и его войска скоро окажутся перед Рейхстагом. И вас никакой защитный ров не спасет. Можете, конечно, разместить двух полицейских, которые так героически защищают Рейхстаг. Может, поможет».

Блогеры предположили также, что Минфину ФРГ придется «покупать газ на Украине. Они хоть и получают тот же газ из России, но ведь Украина — "хороший парень", и все будет нормально"».

Михаэль Бюнгер (Michael Bünger) посетовал, что на таких, как Линднер, уходят его налоги. «Вы, ребята, такие забавные, вы вводите санкции против российских банков, а теперь ноете о шантаже. Боже мой, и на таких как вы уходят мои налоги», - отметил он.

Томас (Thomas) понадеялся, что Путин отключит газ тогда, «когда закончится сладкий сон [немецких финансистов]». Он добавил, что это даст им возможность «в полной мере насладиться суровой реальностью».