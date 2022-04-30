В Германии отказались платить в будущем за газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил в субботу 30 апреля в Twitter, что страна не собирается выполнять требования Москвы и не станет платить за поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом пишет ТАСС.
«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», - отметил финансист.
Он подчеркнул также, что власти Германии предпринимают все меры, «чтобы как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]».
Кристиан Линднер высказывался о нежелании Берлина платить за газ в рублях и ранее. Он подчеркивал, что «контракты есть контракты. Контракты основаны на долларах и евро, поэтому частные компании должны платить в долларах или евро».