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8 минут назад

В Германии отказались платить в будущем за газ в рублях

Елена Прошина

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил в субботу 30 апреля в Twitter, что страна не собирается выполнять требования Москвы и не станет платить за поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом пишет ТАСС.

«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», - отметил финансист.

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Он подчеркнул также, что власти Германии предпринимают все меры, «чтобы как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]».

Кристиан Линднер высказывался о нежелании Берлина платить за газ в рублях и ранее. Он подчеркивал, что «контракты есть контракты. Контракты основаны на долларах и евро, поэтому частные компании должны платить в долларах или евро».

В мире,Видео,Кристиан Линднер,
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