В Германии отказались платить в будущем за газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил в субботу 30 апреля в Twitter, что страна не собирается выполнять требования Москвы и не станет платить за поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом пишет ТАСС.

«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», - отметил финансист.

Он подчеркнул также, что власти Германии предпринимают все меры, «чтобы как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]».