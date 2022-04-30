В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Вучич рассказал, при каких условиях введет санкции против России

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна примет решение о санкциях против Москвы, основываясь на своих национальных интересах. Об этом он рассказал СМИ на выставке вооружений «Щит 2022» на аэродроме Батайница. Об этом пишет ТАСС.

Вучич рассказал, при каких условиях введет санкции против России
Фото: ТАССТАСС

«Что касается нашего введения санкций, я об этом больше и основательнее скажу 6 мая, но все, что могу вам сказать, это то, что Сербия приняла свои заключения на заседании Совета нацбезопасности страны», - подчеркнул Вучич.

Он отметил также, что «[американский дипломат Генри] Киссинджер сказал, что нет дружбы в международной политике, которая продолжается вечно, есть только интересы. У нас есть свои интересы, и мы в соответствии с этим будем делать все, что необходимо».

Сербский президент пояснил, что не собирается «ни перед кем оправдываться». Его «не волнуют западные и восточные посольства, не волнуют американцы, русские, европейцы и все остальные. [Он будет] принимать решения в соответствии с интересами Сербии».

Вучич поблагодарил Европу за исключение Сербии из санкций по нефти

Ранее сообщалось, что видные общественные, научные и религиозные деятели Сербии направили руководству страны обращение, в котором потребовали не присоединяться к санкциям против России.

В мире,Александр Вучич,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители