Вучич рассказал, при каких условиях введет санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна примет решение о санкциях против Москвы, основываясь на своих национальных интересах. Об этом он рассказал СМИ на выставке вооружений «Щит 2022» на аэродроме Батайница. Об этом пишет ТАСС.

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«Что касается нашего введения санкций, я об этом больше и основательнее скажу 6 мая, но все, что могу вам сказать, это то, что Сербия приняла свои заключения на заседании Совета нацбезопасности страны», - подчеркнул Вучич.

Он отметил также, что «[американский дипломат Генри] Киссинджер сказал, что нет дружбы в международной политике, которая продолжается вечно, есть только интересы. У нас есть свои интересы, и мы в соответствии с этим будем делать все, что необходимо».

Сербский президент пояснил, что не собирается «ни перед кем оправдываться». Его «не волнуют западные и восточные посольства, не волнуют американцы, русские, европейцы и все остальные. [Он будет] принимать решения в соответствии с интересами Сербии».