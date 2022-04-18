В Сербии создали петицию против введения антироссийских санкций

«Высказываем полную солидарность с российским народом и высказываем полную поддержку в его борьбе за право на жизнь, свободу, политическую, экономическую и цивилизационную самостоятельность и национальное единство. Надеемся, что украинцы откажутся от западных советников и разум и мир победят. Требуем от президента страны Александара Вучича отвергнуть давление и шантаж Запада, чтобы правительство Сербии не вводило санкции против России и никаким единичным решением не поставило под угрозу экономическое, военное и политическое, культурное и финансовое сотрудничество двух стран, поскольку сотрудничество с Россией — единственная гарантия сохранения Косова и Метохии в составе Сербии, а также дейтонского статуса Республики Сербской в Боснии и Герцеговине», — зачитал петицию модератор пресс-конференции профессор Бранимир Нешич.