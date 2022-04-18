В Сербии создали петицию против введения антироссийских санкций

Сербские интеллектуалы направили петицию руководству страны с требованием до конца противостоять давлению Запада и не присоединяться к антироссийским санкциям. Обращение к президенту страны Александру Вучичу было представлено на пресс-конференции в Союзе журналистов, передает ТАСС.
По данным агентства, всего за 72 часа петицию подписали 172 общественных, научных и религиозных деятеля Сербии. В частности, подписи под документом поставили режиссер Эмир Кустурица, епископы Бачский Ириней и Зворничко-Тузланский Фотий, академики Матия Бечкович, Любодраг Димич, Данило Баста, Василий Крестич и другие.
«Высказываем полную солидарность с российским народом и высказываем полную поддержку в его борьбе за право на жизнь, свободу, политическую, экономическую и цивилизационную самостоятельность и национальное единство. Надеемся, что украинцы откажутся от западных советников и разум и мир победят. Требуем от президента страны Александара Вучича отвергнуть давление и шантаж Запада, чтобы правительство Сербии не вводило санкции против России и никаким единичным решением не поставило под угрозу экономическое, военное и политическое, культурное и финансовое сотрудничество двух стран, поскольку сотрудничество с Россией — единственная гарантия сохранения Косова и Метохии в составе Сербии, а также дейтонского статуса Республики Сербской в Боснии и Герцеговине», — зачитал петицию модератор пресс-конференции профессор Бранимир Нешич.
Он отметил, что за «акцией не стоит ни одна политическая организация», она полностью является инициативой сербских интеллектуалов. Число желающих поддержать петицию постоянно растет, поэтому инициаторы документы приняли решение представить расширенный список подписей сербских интеллектуалов ко Дню Победы, 9 мая, добавили в ТАСС.