«Первое решение после Второй мировой»: зачем США ленд-лиз для Украины

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. До этого законопроект уже был одобрен Сенатом Конгресса, теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.