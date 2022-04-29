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19 минут назад

«Первое решение после Второй мировой»: зачем США ленд-лиз для Украины

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Пока трудно говорить о деталях, но смысл заключается в том, что это первое такое решение, которое состоялось после Второй мировой войны. Соединенные Штаты дают продукцию, которую они считают нужной, и в том качестве, в котором они считают нужным, в кредит. С тем, чтобы потом государство рассчитывалось, как правило, либо возвратом этой продукции, которая не была использована, либо деньгами.

Вот Советский Союз вплоть до 1990-го года рассчитывался по ленд-лизу, который он получал до 1945-го года. Частью военной техникой и оборудованием, а другой частью - деньгами. Поэтому Украина, по сути дела, будет подсажена на долговые обязательства перед Соединенными Штатами, которые она будет выплачивать достаточно долго. Сейчас мы не можем предположить, какая это будет сумма, но речь, конечно, идет о десятках миллиардов долларов. Потому что одно дело, когда американцы давали 4-5 миллиардов безвозмездной помощи, растянутые в течение двух лет, а другое дело, когда пойдет кредитование. Конкретных условий мы точно не знаем, но это могут быть совсем не бесплатные кредитные деньги.

Американцы вообще кредиты бесплатно не дают никогда. В 90-е годы Россию посадили на американские кредиты, и они были очень невыгодные. Как по процентным ставкам, так и по условиям. В том числе, там были и политические условия. Поэтому к этому надо относиться осторожно, очень точно знать обязательства. Мы наверняка не узнаем о политических условиях этих кредитов, потому что эта информация секретится. В свое время, когда я создавал комиссию по расследованию внешних заимствований, мне, например, правительство отказало в предоставлении информации, сославшись на то, что она секретная. Тогда депутатскому корпусу и комиссии отказали в информации о политических условиях предоставления американцами кредитов. Так и здесь. Сегодня в кредиты могут записать все, что захотят.

Тенденция такова, что американцы будут увеличивать поставки наступательных вооружений. Сейчас речь идет о высокоточном оружии, реактивных системах залпового огня повышенной дальности. Как минимум это уже становится известно, а дальше могут быть тактические ракеты и многое другое.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. До этого законопроект уже был одобрен Сенатом Конгресса, теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

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