Конгресс США одобрил поставки Украине вооружений по ленд-лизу

Инициатива набрала необходимое для ее утверждения большинство, голосование продолжается. Ранее законопроект уже был одобрен Сенатом Конгресса. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену .

В тексте законопроекта, который был инициирован группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас), говорится, что он призван "наделить президента США расширенными полномочиями для заключения соглашений с правительством Украины по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и для других целей".