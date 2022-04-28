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29 минут назад

Конгрессмены США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

ТАСС

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Трансляция ведется на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Конгресс США одобрил поставки Украине вооружений по ленд-лизу
Фото: ReutersReuters

Инициатива набрала необходимое для ее утверждения большинство, голосование продолжается. Ранее законопроект уже был одобрен Сенатом Конгресса. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

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В тексте законопроекта, который был инициирован группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас), говорится, что он призван "наделить президента США расширенными полномочиями для заключения соглашений с правительством Украины по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и для других целей".

Армия,Джон Корнин,Джозеф Байден,Правительство Украины,Конгресс США,
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