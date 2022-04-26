Россия хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Молдавии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, ситуация со взрывами в регионе наглядно показывает, что за серией атак стоят силы, заинтересованные в появлении еще одного очага напряжения в Европе. При этом он признал, что Москва пока не контактировала с Кишиневом на этот счет и не может с уверенностью утверждать, кто стоял за организацией терактов.

«Нам очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, и надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание», — высказался Руденко.

Пентагон пока не готов говорить о том, кто несет ответственность за взрывы в непризнанном Приднестровье и что именно там произошло. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

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"На столь раннем этапе сложно говорить о том, что именно произошло и кто несет ответственность <...>. В данный момент мы не можем ничего исключать", - сказал он в эфире телекомпании CNN.

На вопрос ведущего о том, могло ли произошедшее быть "российской провокацией", Кирби ответил, что в Пентагоне "определенно изучат, так ли это".

В Приднестровье второй день подряд раздаются взрывы. Неизвестные расстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности республики в Тирасполе и вывели из строя радиоцентр в поселке Маяк, ретранслировавший российские радиопрограммы. Из-за обострения ситуации в непризнанном Приднестровье президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности, а в самом регионе ввели «красный» уровень террористической опасности.

Хронология событий

Накануне МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в понедельник, около 17 часов в здании Министерства госбезопасности ПМР «произошло несколько взрывов». В доме выбило окна, из помещений повалил дым.

«По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Ранним утром во вторник МВД республики сообщило, что в поселке Маяк «прогремели два взрыва: первый в 6.40, второй в 7.05».

«Из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал», — рассказали в ведомстве.

В МВД пояснили, что ПРТЦ – приднестровский радиотелецентр. Это один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. Сигнал с ПРТЦ может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Радиоцентр был построен в конце 60-х годов прошлого столетия.

Кроме того, в Совете безопасности Приднестровья заявили о еще одной террористической атаке – на воинскую часть в районе села Парканы, сообщается на сайте президента непризнанной республики Вадима Красносельского.

Планы Румынии

Директор института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников предположил в беседе с «Газетой.Ru», что Румыния может принять решение ввести войска в Приднестровье.

«Опыт тридцатилетней миротворческой операции России говорит о том, что Молдова не хочет действовать силовым способом на нашем направлении. Проблема в том, что не все может решать Кишинев, а решают те, кто привел этих людей к власти. На мой взгляд, сейчас может быть угроза не столько вторжения Молдовы в Приднестровье, а вот под этим предлогом может быть вхождение румынских войск на территорию Молдовы», — сказал Шорников.

Он считает, что если румынские войска действительно прибудут в Молдавию, то «они уже никуда не выйдут».

«Я боюсь, чтобы это не было частью какой-то большой операции. Обострение в Приднестровье может стать пусковым крючком для оккупации Молдовы Румынией. Но сейчас мы можем только предполагать, каких-то достоверных данных, что Румыния и Украина планируют в ПМР какие-то операции, у нас нет», — отметил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «очень внимательно наблюдают» за ситуацией в Приднестровье.

«Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — сказал Песков.

Заседания Совбезов

После череды атак президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности, сообщается на сайте лидера Приднестровья.

«Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности Приднестровской Молдавской республики. Главный вопрос – террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения республики. Зафиксировано три факта: пострадали здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», — говорится в сообщении.

Кроме того, Совбез ПМР счел уровень опасности в регионе критическим.

«Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», — добавили в пресс-службе приднестровского лидера, отметив, что Красносельский готовит соответствующий указ.

А Следственный комитет Приднестровья возбудил два уголовных дела по статьям «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия» и «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом», сообщила пресс-служба СК ПМР.

В регионе также отменены салют и массовые мероприятия 9 мая, сообщила пресс-служба приднестровского лидера Вадима Красносельского. А на въезде в города ПМР установят блокпосты. В своем Telegram-канале глава Приднестровья также написал, что «в существующих реалиях проводить итоговые испытания для школьников нецелесообразно», поэтому «ЕГЭ для выпускников… годовые экзамены для учеников промежуточных классов» отменены, «все будут аттестованы по текущей успеваемости».

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду также решила созвать во вторник заседание Высшего совета безопасности.

«Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в приднестровском регионе. Высший совет безопасности соберется, начиная с 13.00, в президиуме», — говорится в сообщении на сайте администрации главы республики.

В пресс-службе добавили, что после встречи, около 15.00, Санду проведет брифинг для прессы.

Киев провоцирует распространение на территорию Приднестровья конфликта, который разгорелся на Украине по его же вине. Об этом заявил ТАСС во вторник источник в Тирасполе.

"Украина провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья, - отметил собеседник агентства. - В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) установлен красный уровень террористической опасности. Очевидно, что Киев своими действиями стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, разгоревшийся на Украине по его вине".

В частности, он указал, что на Украину ведут следы обстрела здания Министерства государственной безопасности (МГБ) непризнанного Приднестровья, который произошел в понедельник. "По данным правоохранительных органов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), 25 апреля этого года в 17:44 произведен обстрел из гранатометов здания Министерства государственной безопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе. Из трех выстрелов один попал в окно второго этажа. Жертв нет. Здание повреждено", - сообщил источник.

По его словам, террористический акт осуществили три пока неустановленных лица, которые вне пунктов пропуска (по полю) в 17:15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в 8 км к северу от Тирасполя, а около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины.

Источник информировал, что также в понедельник "около 23 часов на территории авиапарка Минобороны ПМР, примыкающей к аэродрому в городе Тирасполе, произведено два взрыва, жертв и повреждений нет". "26 апреля в 06:50 на территории ОАО "Приднестровский радиотелецентр" (объект "Маяк", находится на балансе ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть") путем подрыва повреждены радиопередающие мачты, жертв нет", - добавил он.

"Следы обстрела здания МГБ Приднестровья неопровержимо ведут на Украину. Два других теракта являются логическим продолжением этого", - констатировал собеседник агентства.

О ситуации в Приднестровье

Власти Приднестровья во вторник ввели красный уровень террористической опасности после атак, совершенных на территории непризнанной республики. Во вторник неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк Григориопольского района в Приднестровье. Накануне из ручных гранатометов было обстреляно здание министерства государственной безопасности. Сообщается, что в обоих случаях обошлось без пострадавших. В марте в госорганы Приднестровья несколько раз поступали анонимные сообщения о массовом минировании школ, медицинских учреждений, торговых центров и других объектов.

В Москве считают обоснованным введение главой Приднестровья красного уровня опасности, заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, у российской стороны пока не было контактов с Кишиневом по ситуации в Приднестровье.

Расследование событий в Приднестровье будет проводиться по всем необходимым параметрам, ситуация непростая, добавил замглавы МИД РФ.

Евросоюз с озабоченностью следит за ситуацией в Приднестровье и призывает к прекращению любых насильственных актов. Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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"У меня нет никакой специальной информации, которую я могу предоставить по ситуации в Приднестровье. Конечно, мы следим с большой озабоченностью за всеми событиями, связанными с военными действиями на Украине и за возможными действиями на сопредельных территориях. С самого начала мы призываем к прекращению любых насильственных актов", - сказал он, комментируя взрывы и обстрелы в Приднестровье, которые власти непризнанной республики расценили как террористические атаки.

Миссия ОБСЕ в Молдавии заявила во вторник, что осуждает попытки дестабилизации ситуации в непризнанном Приднестровье и призывает воздержаться от действий по подрыву стабильности по обе стороны Днестра.

"ОБСЕ в Молдавии осуждает все попытки дестабилизировать ситуацию в зоне безопасности и в Приднестровье и призывает все стороны сохранять спокойствие и воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать доверие и стабильность по обе стороны Днестра, - говорится в сообщении, размещенном в Twitter. - Миссия поддерживает регулярные контакты с соответствующими сторонами, внимательно следит за развитием событий в рамках своего мандата и тщательно оценивает детали инцидентов".

Нельзя допустить, чтобы были взорваны военные склады в селе Колбасна в Приднестровье: сила взрывной волны будет сокрушительной. Об этом «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя ситуацию в Приднестровской Молдавской республике.

Эти склады остались еще со времен СССР, напомнил Джабаров.

«Боеприпасы складировала Красная Армия в 40-е годы. Молдавия тогда была одной из республик Советского Союза. После распада все это осталась на территории Приднестровья. Сначала эти склады охраняла наша армия, а сейчас — российские миротворцы», — рассказал сенатор.

Напомним, ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровской Молдавской Республики прогремели два взрыва. Были выведены из строя антенны радиотелецентра, который ретранслировал российское радио. Накануне нападения также были совершены на здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе и воинскую часть в районе села Парканы.

«Я не исключаю, что это могла быть провокация, специально, чтобы обострить ситуацию в Приднестровье. Надо со всем этим разбираться. Это требует большого внимания и нормализации ситуации. В этом заинтересованы и приднестровцы, и жители со стороны Кишинева», — добавил Джабаров.

На выездах из Приднестровья в Молдавию образовались очереди из автомобилей, сообщает «Комсомольская правда – Молдова».

Отмечается, что информацию о том, что жители массово пытаются покинуть регион, распространяют «провластные молдавские ТГ-каналы». Издание же считает, что «после Пасхи тут всегда так».

На опубликованных «КП» снимках действительно видны большие очереди перед КПП, однако, по мнению издания, «очереди вполне терпимые, но точно не огромные, "каких никогда не было"».

В пресс-службе таможенной службы Молдавии подтвердили РИА «Новости», что все таможенные пункты, которые находятся на выезде из Приднестровья, работают в нормальном режиме.

Самолеты начали облетать воздушное пространство граничащей с Украиной Молдавии после сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.