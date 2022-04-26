СМИ сообщили об «огромных очередях» на выезде из Приднестровья

На выездах из Приднестровья в Молдавию образовались очереди из автомобилей, сообщает «Комсомольская правда – Молдова».

Отмечается, что информацию о том, что жители массово пытаются покинуть регион, распространяют «провластные молдавские ТГ-каналы». Издание же считает, что «после Пасхи тут всегда так».

На опубликованных «КП» снимках действительно видны большие очереди перед КПП, однако, по мнению издания, «очереди вполне терпимые, но точно не огромные, "каких никогда не было"».

В пресс-службе таможенной службы Молдавии подтвердили РИА «Новости», что все таможенные пункты, которые находятся на выезде из Приднестровья, работают в нормальном режиме.

Во вторник, 26 апреля, власти Приднестровье ввели «красный» уровень террористической опасности в связи с рядом террористических актов на территории непризнанной республики Приднестровье. По словам президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского, были зафиксированы три террористические атаки: на здание Министерства госбезопасности, воинскую часть в селе Парканы и вышки связи.

25 апреля по зданию министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. 26 апреля взрыв прогремел на территории радиотелецентра непризнанной республики в населенном пункте Маяк.