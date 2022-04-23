Канада отказалась сесть за один стол с Россией на G20

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила в интервью Reuters, что Оттава выступает против участия Москвы в саммите G20. Об этом пишет издание News.ru.
«G20 не может эффективно функционировать с Россией за столом переговоров. Ей нет места за столом стран, которые объединились для поддержания глобального экономического процветания. Россия не может быть браконьером и егерем одновременно», - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак посетит только наиболее важные встречи в рамках профильной министерской встречи G20. Все остальные он намеревается бойкотировать из-за участия в них представителей России.
«Министр финансов примет участие в основных заседаниях G20 и продолжит работу с нашими союзниками, чтобы обличить российскую агрессию и настаивать на более скоординированных действиях, дабы наказать Россию и поддержать Украину», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сунак с высокой долей вероятности решил последовать примеру американской коллеги Джанет Йеллен.