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13 минут назад

Канада отказалась сесть за один стол с Россией на G20

Елена Прошина

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила в интервью Reuters, что Оттава выступает против участия Москвы в саммите G20. Об этом пишет издание News.ru.

Канада отказалась сесть за один стол с Россией на G20
Фото: ReutersReuters

«G20 не может эффективно функционировать с Россией за столом переговоров. Ей нет места за столом стран, которые объединились для поддержания глобального экономического процветания. Россия не может быть браконьером и егерем одновременно», - подчеркнула она.

WP: чиновники ряда стран покинули министерскую встречу G20 во время выступления России

Ранее сообщалось, что глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак посетит только наиболее важные встречи в рамках профильной министерской встречи G20. Все остальные он намеревается бойкотировать из-за участия в них представителей России.

«Министр финансов примет участие в основных заседаниях G20 и продолжит работу с нашими союзниками, чтобы обличить российскую агрессию и настаивать на более скоординированных действиях, дабы наказать Россию и поддержать Украину», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сунак с высокой долей вероятности решил последовать примеру американской коллеги Джанет Йеллен.

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