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15 минут назад

Британия бойкотирует ряд встреч G20 из-за России

Елена Прошина

Глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак собирается посетить лишь ряд «ключевых» встреч в рамках профильной министерской встречи G20, а большинство из них бойкотировать из-за участия в них России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Британия бойкотирует ряд встреч G20 из-за России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Сунак также попытается призвать союзников Великобритании предпринять в отношении России «более сильные скоординированные действия».

«Министр финансов примет участие в основных заседаниях G20 и продолжит работу с нашими союзниками, чтобы обличить российскую агрессию и настаивать на более скоординированных действиях, дабы наказать Россию и поддержать Украину», — заявил источник издания.

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Предположительно, Сунак решил последовать примеру американской коллеги Джанет Йеллен. 19 апреля стало известно, что Йеллен пропустит ряд встреч G20 с участием российского представителя в знак протеста против действий России на Украине.

Напомним, что представители РФ примут участие во встрече G20 в удаленном формате. Мероприятие запланировано на 20 апреля.

В мире,Риши Сунак,Джанет Йеллен,
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