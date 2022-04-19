Британия бойкотирует ряд встреч G20 из-за России

Глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак собирается посетить лишь ряд «ключевых» встреч в рамках профильной министерской встречи G20, а большинство из них бойкотировать из-за участия в них России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

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Отмечается, что Сунак также попытается призвать союзников Великобритании предпринять в отношении России «более сильные скоординированные действия».

«Министр финансов примет участие в основных заседаниях G20 и продолжит работу с нашими союзниками, чтобы обличить российскую агрессию и настаивать на более скоординированных действиях, дабы наказать Россию и поддержать Украину», — заявил источник издания.

Предположительно, Сунак решил последовать примеру американской коллеги Джанет Йеллен. 19 апреля стало известно, что Йеллен пропустит ряд встреч G20 с участием российского представителя в знак протеста против действий России на Украине.