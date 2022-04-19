Эксперт оценил возможность разрыва дипотношений России и Черногории

Если говорить об этом конкретном случае, то речь идет о том, что министр иностранных дел стал перечислять формы возможного давления, которое может оказать Черногория на Россию. И среди этого перечисления был, в том числе, разрыв дипломатических отношений с Россией. Это в частности. А в общем ситуация выглядит следующим образом: Черногория, которая как государство во многом состоялась благодаря России, очень быстро переориентировалась на Запад. Настолько быстро, что пришлось менять все: и отношения с православием, в том числе с церковью , и отношение к своим союзникам, речь идет не только о Сербии и России, но и о других государствах. И вот это желание Черногории понравиться Западу, быстрее интегрироваться на любых условиях, в том числе предавая национальные интересы, выглядит смешным. Поэтому по большому счету это заявление министра не было случайным. Это заявление выдает то внутреннее состояние черногорской правящей элиты, которая страшно желает понравится Западу. Конкретно этот министр хотел прогнуться максимально низко и понравится Западу. И у него вырвалось совершенно бестолковое заявление, которое пришлось быстро дезавуировать. Конечно, Черногория не собиралась разрывать отношения с Россией, во всяком случае сейчас, потому что это не будет поддержано народом Черногории, у которого совершенно определенное позитивное отношение к русским. Может быть, в других государствах по-иному, но только не в Черногории.



Если Радулович кому-то нанес ущерб, то только той политической партии, которая поставила его министром. И этот ущерб очень серьезный. Но в данном случае черногорская элита не очень считается с тем, как к ней относится народ и православная церковь. Это, скорее всего, просто желание, которое, к сожалению, сейчас есть у многих политиков, — подороже продаться Западу.

Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО