Эксперт оценил возможность разрыва дипотношений России и Черногории

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал ошибочное заявление главы МИД Черногории Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией.
Ранее посольство России в Черногории потребовало от МИД страны разъяснений в связи сообщением в соцсетях о «разрыве дипотношений». Такой текст появился в Twitter черногорского МИД, где также были перечислены все ограничительные меры, предусмотренные законом в отношении России. Позднее МИД Черногории принес извинения за публикацию недостоверной информации.
Черногория ранее утвердила пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Глава МИД республики Джордже Радулович провел заседание с координационным советом по имплементации ограничительных мер. Среди санкций — полный или частичный разрыв экономических отношений, а также ограничение въезда в Черногорию.