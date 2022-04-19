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13 минут назад

МИД Черногории извинился за пост о «разрыве дипотношений» с РФ

Елена Прошина

МИД Черногории извинился за ошибочный пост в соцсетях о «разрыве дипотношений» с Россией. Ведомство уже исправило ошибку в публикации. Об этом сообщает РИА Новости.

Черногория объяснила «разрыв дипотношений» с Россией
Фото: EPAEPA

Ранее посольство России в Черногории потребовало от МИД страны разъяснений в связи сообщением в соцсетях о «разрыве дипотношений». Такой текст появился в Twitter черногорского МИД, где также были перечислены все ограничительные меры, предусмотренные законом в отношении России. Позднее ведомство принесло извинения.

«Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу... В продолжении ссылка на корректное заявление министра Радуловича, который конкретно говорил о трех принятых решениях. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал виды ограничительных мер согласно закону, а не как это было ошибочно указано в первоначальном сообщении», - говорится в новом сообщении черногорского МИД.

Экс-депутат Рады заявил о намерении просить защиту в России

Ранее Черногория утвердила пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Глава МИД республики Джордже Радулович провел заседание с координационным советом по имплементации ограничительных мер. Среди санкций — полный или частичный разрыв экономических отношений, а также ограничение въезда в Черногорию.

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