Черногория объяснила «разрыв дипотношений» с Россией

«Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу... В продолжении ссылка на корректное заявление министра Радуловича, который конкретно говорил о трех принятых решениях. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал виды ограничительных мер согласно закону, а не как это было ошибочно указано в первоначальном сообщении», - говорится в новом сообщении черногорского МИД.