В Киеве прогремели мощные взрывы

В ночь на 15 апреля в Киеве и его окрестностях прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили ряд украинских Telegram-каналов. Отмечается, что во многих частях города нет электричества. Официальной информации от украинских властей о происходящем пока не поступало.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления и принятий решений в Киеве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.