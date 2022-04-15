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2 часа назад

В Киеве прогремели мощные взрывы и отключилось электричество

Газета.Ru

В ночь на 15 апреля в Киеве и его окрестностях прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили ряд украинских Telegram-каналов. Отмечается, что во многих частях города нет электричества. Официальной информации от украинских властей о происходящем пока не поступало.

В Киеве прогремели мощные взрывы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления и принятий решений в Киеве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

"Конечно, нам всем сегодня больно"

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

В мире,Происшествия,Михаил Шеремет,Владимир Путин,Госдума,
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