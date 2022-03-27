Украина пытается устранить Россию из МАГАТЭ

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в эфире радио «НВ» заявила, что Киев вместе с партнерами прилагает значительные усилия для того, чтобы «устранить Россию из МАГАТЭ». Об этом пишет РИА «Новости».
«Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике», - рассказала она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ранее, что основным препятствием на переговорах с Украиной является несамостоятельность Киева. Политики Украины принимают решения, не принимая во внимание интересы своих граждан.
«Все это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи, преподносят решения как решения украинской стороны», - пояснила она. Но на самом деле, они «не отражают ни реальности, ни политики, нацеленной на обслуживание интересов украинской стороны».