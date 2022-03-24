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48 минут назад

В МИД раскрыли главное препятствие на переговорах с Украиной

Вероника Полынина

Главным препятствием на переговорах с Украиной является несамостоятельность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

В МИД раскрыли главное препятствие на переговорах с Украиной
Фото: ТАССТАСС

По словам Захаровой, Киев не принимает решения, исходя из интересов граждан Украины.

«Все это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи, преподносят решения как решения украинской стороны», - сказала российский дипломат.

По ее словам, принимаемые украинскими властями решения «на самом деле не отражают ни реальности, ни политики, нацеленной на обслуживание интересов украинской стороны».

«За киевским режимом стоят эксперты, которые осуществляют через этот режим свои установки», - пояснила Захарова.

По ее словам, Россия исходит из того, что сам процесс переговоров сам по себе является прогрессом.

Захарова заявила об упущенном шансе Украины сохранить суверенитет

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. После нескольких личных встреч делегации двух стран решили ежедневно проводить переговоры в формате видеоконференции.

23 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры идут очень тяжело, «иногда скандально», но стороны шаг за шагом продвигаются вперед. В Кремле, в свою очередь, говорят, что процесс переговоров идет «гораздо медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы».

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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