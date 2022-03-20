Зеленский продлил военное положение на Украине еще на 30 суток

Пресс-служба Верховной рады Украины заявила, что глава государства Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения в стране с 26 марта 2022 года на 30 дней. Об этом пишет ТАСС.
«Президент подписал ряд законов военного времени, [в том числе] закон об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения на Украине". Этим законом продлен срок действия военного времени в стране с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток», - говорится в заявлении.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила ранее, что Белый дом не может удовлетворить просьбу Владимира Зеленского о создании бесполетной зоны над Украиной, так как в США не желают начинать третью мировую войну.
«Президент [США Джо] Байден принял решение, исходя из интересов нашей национальной безопасности. Как мы говорили ранее: бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», - отметила Псаки.
При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне понимают просьбы Владимира Зеленского.