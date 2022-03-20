Зеленский продлил военное положение на Украине еще на 30 суток

«Президент подписал ряд законов военного времени, [в том числе] закон об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения на Украине". Этим законом продлен срок действия военного времени в стране с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток», - говорится в заявлении.