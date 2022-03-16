США отказались начинать третью мировую войну из-за Украины

США не заинтересованы в том, чтобы начинать третью мировую войну. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского создать бесполетную зону над Украиной.

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По словам Псаки, Вашингтон не видит разницы между закрытием воздушного пространства Украины и «гуманитарной бесполетной зоной». Оба этих действия одинаково приведут к эскалации.

«Президент Байден принял решение, исходя из интересов нашей национальной безопасности. Как мы говорили ранее: бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», - цитирует Псаки РИА «Новости».

При этом она отметила, что в Вашингтоне понимают просьбы Владимира Зеленского.