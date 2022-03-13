В Казахстане задержали племянника Назарбаева

Пресс-служба Антикоррупционной службы Казахстана заявила, что сотрудники ведомства задержали по подозрению в хищении средств АО «Казахтелеком» племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. Об этом пишет ТАСС.

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«Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы», - говорится в заявлении.

Отмечается, что ведется следствие, в рамках которого также идет проверка причастности Сатыбалдыулы к различным преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Ранее сообщалось, что Динара Кулибаева, дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и ее муж Тимур Кулибаев владеют недвижимостью в ФРГ на сумму более 100 млн евро.