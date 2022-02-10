Роскошные дворцы родных Назарбаева обнаружили в Германии

Дочь и зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева владеют недвижимостью в Германии на сумму более 100 млн евро, пишет Deutsche Welle.

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Один из принадлежащих родственникам Назарбаева объектов, по данным DW, - дворец Зеелах в Баден-Бадене. В XIX веке Зеелах был летней резиденцией известного русского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича. Новые хозяева дворца разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним - роскошную спа-зону площадью около тысячи квадратных метров. Стеклянный купол над 25-метровым бассейном видно даже на снимках из космоса, отмечает издание. Стоимость реконструкции дворца Зеелах оценивается в 60 млн евро.

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DW утверждает, что семье Назарбаева принадлежат еще три объекта недвижимости в регионе, в том числе два исторических памятника - построенная в начале ХХ-го века в стиле историзма вилла известного архитектора Густава Штро (Gustav Stroh) в Баден-Бадене и замок-отель Бюлерхёе (Schlosshotel Bühlerhöhe). В общей сложности в виллы и гостиницы было вложено более 100 миллионов евро.

Собственником поместья Зеелах числится компания Schloss Seelach Invest GmbH, ее бенефициаром является Тимур Кулибаев - зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, муж его средней дочери Динары. Об этом свидетельствует созданный в Германии для борьбы с отмыванием денег «Реестр прозрачности», на который ссылается издание.

Тимур и Динара Кулибаевы, согласно «Реестру прозрачности», также владеют компанией Bühlerhöhe Castle Invest GmbH. Ей принадлежат два отеля в Бюле, неподалеку от Баден-Бадена, один из которых является памятником национального значения. Отели простаивают без действия. В их реконструкцию, по словам мэра города, казахи не вложили ни цента. Он предположил, что эти объекты были приобретены как «заначка на черный день».