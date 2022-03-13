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19 минут назад

В Японии призвали реформировать Совбез ООН из-за операции на Украине

Елена Прошина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил реформировать Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг Украины. О необходимости этого он заявил на съезде правящей Либерально-демократической партии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В Японии призвали реформировать Совбез ООН из-за операции на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Портал РБК, со ссылкой на издание Mainchi, пишет, что Кисида, в качестве примера неэффективности Совбеза ООН, назвал историю с принятием резолюции, осуждающей российскую специальную военную операцию на Украине.

Премьер-министр напомнил, что 11 стран-членов Совета проголосовали за принятие резолюции, три страны - воздержались и одна отдала голос против. Казалось бы, результат понятен. Но 26 февраля Россия наложило вето. И организация ничего не смогла сделать.

Кисида отметил, что Токио планирует всеми силами добиваться кардинальной реформы Совбеза ООН. Он считает также, что РФ несет большую ответственность перед международным сообществом за мир и безопасность на планете.

Ранее сообщалось, что Киев требует от западных стран оказывать более эффективную и действенную помощь и поддержку. Украина благодарна «демократиям по всему миру, включая Австралию и Японию», но того, что она получает сейчас, ей явно недостаточно.

В мире,Совбез ООН,ЛДПР,
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