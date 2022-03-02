На Украине пожаловались, что помощи Запада не хватает

«Мы благодарны нашим американским и европейским друзьям, демократиям по всему миру, включая Австралию и Японию, за их быстрые решения помочь нам, за санкции против российской экономики, за вооружения и боевую технику... Но этого недостаточно. Нам нужно больше, и, пожалуйста, прекратите говорить нам, что военная помощь в пути», — заявил Ермак.