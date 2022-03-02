На Украине пожаловались, что помощи Запада не хватает

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете The New York Times пожаловался, что помощи Запада недостаточно, нужно больше. Его слова приводит РИА «Новости».
«Мы благодарны нашим американским и европейским друзьям, демократиям по всему миру, включая Австралию и Японию, за их быстрые решения помочь нам, за санкции против российской экономики, за вооружения и боевую технику... Но этого недостаточно. Нам нужно больше, и, пожалуйста, прекратите говорить нам, что военная помощь в пути», — заявил Ермак.
По его словам, в Киеве признают, что закрытие неба над Украиной может привести к эскалации и прямому конфликту НАТО с Россией, но «твердо верят в то, что РФ не остановится только на Украине и в любом случае потенциально может втянуть альянс в этот конфликт».
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.