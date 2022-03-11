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27 минут назад

Вице-президент США рассмеялась после вопроса об украинских беженцах

Мария Иванова

Вице-президента США Камалу Харрис рассмешило обсуждение вопроса о кризисе с украинскими беженцами. Внимание на это обратил британский таблоид Daily Mail.

Вице-президент США рассмеялась после вопроса об украинских беженцах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это произошло во время пресс-конференции по итогам встречи Харрис с президентом Польши Анджеем Дудой. Журналистка спросила Дуду, обсуждался ли прием большего количества беженцев с США.

Глава МИД Польши заявил, что число беженцев с Украины может достигнуть 1 млн человек

Как отмечает Daily Mail, после этого Харрис посмотрела на президента Польши, ожидая, что он ответит первым, а затем сказала «Друг познается в беде» и рассмеялась.

«В разговоре о беженцах нет ничего смешного. Почему она смеется над этим, это безумие», - заявил позже бывший помощник Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

Главный креативный директор Turning Point USA Бенни Джонсон заявил, что «только Камала Харрис сочла бы уместным смеяться, говоря об украинских беженцах».

Как отмечает Daily Mail, ранее Харрис уже критиковали за смех в неподходящие моменты. Так, на пресс-конференции после вывода американских войск из Афганистана Харрис смеялась и просила журналистов «помедленнее» задавать вопросы.

По данным ООН, Украину за конец февраля - начало марта покинули 2,3 миллиона человек, почти половина из них - дети.

В мире,Джордж Пападопулос,Дональд Трамп,Анджей Дуда,ООН,
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