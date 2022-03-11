Вице-президент США рассмеялась после вопроса об украинских беженцах

Вице-президента США Камалу Харрис рассмешило обсуждение вопроса о кризисе с украинскими беженцами. Внимание на это обратил британский таблоид Daily Mail.

Это произошло во время пресс-конференции по итогам встречи Харрис с президентом Польши Анджеем Дудой. Журналистка спросила Дуду, обсуждался ли прием большего количества беженцев с США.

Как отмечает Daily Mail, после этого Харрис посмотрела на президента Польши, ожидая, что он ответит первым, а затем сказала «Друг познается в беде» и рассмеялась.

«В разговоре о беженцах нет ничего смешного. Почему она смеется над этим, это безумие», - заявил позже бывший помощник Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

Главный креативный директор Turning Point USA Бенни Джонсон заявил, что «только Камала Харрис сочла бы уместным смеяться, говоря об украинских беженцах».

Как отмечает Daily Mail, ранее Харрис уже критиковали за смех в неподходящие моменты. Так, на пресс-конференции после вывода американских войск из Афганистана Харрис смеялась и просила журналистов «помедленнее» задавать вопросы.