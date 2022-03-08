Зеленского уличили во лжи

Читатели популярной английской газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стало то, что Зеленский якобы предоставил недостоверную информацию в своем обращении к нации. Политик заявил, что и он, и его команда по-прежнему остаются в Киеве. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пользователи Сети полагают, что он такой же «лживый политик, как и все остальные», сообщают, что не верят «этому комику».

Кроме того, читатели газеты думают, что Зеленского на самом деле не волнует то, что происходит в его стране.

«Какой эгоцентризм и самореклама… и ему плевать, что происходит вокруг», - написала serpetina.

Комментаторы заявили также, что старания «клоуна» выглядеть «храбрым» не вызывают у них особого сочувствия.

Они отметили, что у них нет ни малейшей уверенности в том, что Зеленский находится в Киеве. Читатели полагают, что президент Украины «[скрывается] в Варшаве».