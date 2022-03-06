В офисе Зеленского ответили на сообщения о подготовке его эвакуации из Киева

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк категорически опроверг опубликованные в западной прессе сообщения о подготовке эвакуации украинского лидера из Киева. Он отметил также, что материалы зарубежной печати якобы основываются на информационных вбросах. Об этом пишет ТАСС.

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«Это ситуация, которую точно нельзя рассматривать в той панической рамке, которая, к сожалению, пока не изжита в прессе. Хотя уже точно исчерпалась в реальности. Для президента Зеленского лично никогда не было такого выбора - уехать или остаться», -заявил Подоляк.

ТАСС напомнил, что влиятельная британская газета The Sun разместила статью о том, что в Литве находится группа из 150 американских и 70 британских спецназовцев. Они ожидают приказа на эвакуацию Зеленского из Киева.

В агентстве также отметили появление аналогичной публикации в The Washington Post. Журналисты издания заявили, что знают о существовании планов вывоза из страны украинского президента. Но, по их словам, Зеленский пока не желает покидать Украину.