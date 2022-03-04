В Раде отреагировали на сообщения об эвакуации Зеленского

Верховная рада опровергла информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский покинул территорию страны и находится в Польше, сообщает РИА «Новости».
В телеграм-канале украинского парламента говорится, что сообщения об эвакуации президента – «неправда. Президент в Киеве. Он со своим народом!»
Об отъезде Владимира Зеленского в Польшу ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Рады. В конце февраля, также со ссылкой на украинских депутатов, Володин заявлял, что Зеленский уехал из Киева во Львов. Он утверждал, что видеозаписи, которые украинский президент публикует в соцсетях в доказательство своего пребывания в Киеве, были записаны заранее.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».