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9 часов назад

В Раде отреагировали на сообщения об эвакуации Зеленского

Вероника Полынина

Верховная рада опровергла информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский покинул территорию страны и находится в Польше, сообщает РИА «Новости».

В Раде отреагировали на сообщения об эвакуации Зеленского
Фото: ReutersReuters

В телеграм-канале украинского парламента говорится, что сообщения об эвакуации президента – «неправда. Президент в Киеве. Он со своим народом!»

Об отъезде Владимира Зеленского в Польшу ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Рады. В конце февраля, также со ссылкой на украинских депутатов, Володин заявлял, что Зеленский уехал из Киева во Львов. Он утверждал, что видеозаписи, которые украинский президент публикует в соцсетях в доказательство своего пребывания в Киеве, были записаны заранее.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В мире,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Верховная Рада,Госдума,
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