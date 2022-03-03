Пока вы не уснули: значение букв Z и V на военной технике и резкое укрепление курса рубля

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Минобороны объяснило значение букв Z и V на военной технике

Уже который день в Сети идет бурное обсуждение значений латинских букв Z и V, нанесенных на российскую военную технику, задействованную в спецоперации на Украине. Простые пользователи и эксперты называли различные версии расшифровок этих знаков. И вот, наконец, Минобороны России объяснил значение символов. Так, буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Об этом сообщается в Instagram ведомства.

Курс рубля резко укрепился

На валютных торгах на Московской бирже 3 марта рубль укрепился к доллару и евро более чем на пять рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки. На 17:40 доллар торговался по 110,3 рублей, евро — по 119,95 рублей. При этом, согласно данным на 17:27, курс доллара находился на уровне 115,67 рублей, а евро, прибавив 8,35%, достиг 125,04 рублей.

Минобороны сообщило об объявлении режима тишины на Украине

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что вооруженные силы РФ устроят режим тишины, чтобы мирные жители смогли эвакуироваться с территории Украины через гуманитарные коридоры. В российском оборонном ведомстве отметили, что готовы обеспечить все необходимые условия для безопасного вывода гражданского населения с территории боевых действий.

Зеленский посоветовал россиянам выучить два слова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается добиваться наложения на Россию репараций и контрибуции из-за специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город, и говорим России — учите слова "репарации" и "контрибуции", вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб — мы не забудем», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что потерявшие работу во время спецоперации РФ украинцы получат по 6 тыс. гривен (около 21,6 тыс. руб. — прим. ред.) от государства. Кроме того, Зеленский пообещал выплачивать пенсии украинцам в полном объеме.

Песков ответил на слухи о введении военного положения в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» слухи о возможном введении военного положения и запрете мужчинам призывного возраста выезжать за рубеж.

Сегодня официальный представитель Кремля прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что в ряде регионов России может быть введено военное положение, а мужчинам призывного возраста после 8 марта нельзя будет уехать за границу.

Российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине. Об этом говорится в заявлении МПК. Накануне стало известно, что Международный паралимпийский комитет допустит российских и белорусских спортсменов к участию в открывающихся 4 марта зимних Паралимпийских играх в Пекине, несмотря на военную операцию России на Украине.

Трасс потребовала отключить от SWIFT все российские банки

Все российские банки должны быть отключены от SWIFT. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс, передает ТАСС. Она подчеркнула, что поставит этот вопрос на встречах представителей Группы семи (G7) и глав МИД ЕС.

«Нам необходимо пойти дальше, гарантировав, что ни у одного российского банка не будет доступа к SWIFT. Необходимо также работать над снижением зависимости от российских углеводородов, включая нефть, газ и уголь. Я буду поднимать этот вопрос на завтрашней встрече G7, а также на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел вместе с представителями США, Канады и Украины, которые были приглашены на него в этих исключительных обстоятельствах», - указала она.

IKEA приостанавливает работу магазинов в России

Шведская компания ИКЕА решила приостановить свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в письме сотрудникам.

«Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь», - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания также собирается приостановить все производственные операции в РФ.

В Москве отменили QR-коды

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 3 марта в Москве перестанут требовать QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни. Об этом сообщается на сайте главы города. Собянин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе приходит в норму, количество новых случаев омикрон-штамма и госпитализаций падает. Это позволило властям отменить значительную часть действующих ограничений.

Кого освободят от долгов: россиян хотят отпустить на кредитные каникулы

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление россиянам кредитных каникул на период до 30 сентября 2022 года. Речь идет о проекте закона о защите граждан РФ от недружественных действий иностранных государств и международных организаций. В пояснительной записке к документу говорится, что речь идет о потребительских кредитах. Также отмечается, что срок кредитных каникул может быть продлен по решению правительства.

Назван вариант в случае ухода Microsoft из России