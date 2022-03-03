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56 минут назад

Минобороны сообщило об объявлении режима тишины для эвакуации мирного населения с Украины

Газета.Ru

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что вооруженные силы РФ устроят режим тишины, чтобы мирные жители смогли эвакуироваться с территории Украины через гуманитарные коридоры. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны сообщило об объявлении режима тишины на Украине
Фото: ТАССТАСС

В российском оборонном ведомстве отметили, что готовы обеспечить все необходимые условия для безопасного вывода гражданского населения с территории боевых действий.

Начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что вооруженные силы России помогли эвакуироваться из Украины 588 гражданам иностранных государств.

По словам Мизинцева, это удалось сделать благодаря эффективно предпринятым мерам, в том числе по обеспечению ВС РФ безопасности, созданию гумкоридоров и введению «режимов тишины» для применения любых огневых средств и действий войск.

С территории Украины были эвакуированы граждане Франции, Бельгии Италии, Польши, Грузии, Нидерландов и т.д.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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