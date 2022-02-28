Европейская страна объявила режим ЧС из-за беженцев с Украины

В Италии объявили режим чрезвычайной ситуации до конца 2022 года для оказания помощи беженцам, поступающим в страны Европы с Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз по итогам состоявшегося в понедельник заседания правительства страны.
«Совет министров принял решение усилить меры помощи и поддержки людям, которые в массовом порядке ищут и продолжают искать убежище в странах Евросоюза. В этой связи было одобрено введение режима чрезвычайной ситуации, направленного на оказание помощи украинскому населению на территории Италии вследствие продолжающегося серьезного международного кризиса», — приводится в материале выдержка из пресс-релиза правительства Италии.
В документе также отметили, что режим ЧС в стране действует до 31 декабря 2022 года.