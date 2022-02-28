Европейская страна объявила режим ЧС из-за беженцев с Украины

В Италии объявили режим чрезвычайной ситуации до конца 2022 года для оказания помощи беженцам, поступающим в страны Европы с Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз по итогам состоявшегося в понедельник заседания правительства страны.